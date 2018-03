Spaniens Ex-Teamstürmer Quini gestorben

Quini hat in der spanischen Meisterschaft in 443 Spielen für Sporting Gijon 231 Tore erzielt, in 100 Partien für Barcelona traf er 54 Mal. Zwischen 1974 und 1982 gewann der WM-Teilnehmer von 1978 und 1982 fünfmal den Pichichi-Pokal für den besten Torschützen.