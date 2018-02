Dominic Thiem mit Mühe im Acapulco-Achtelfinale

Shapovalov stand auf der Tour noch nie in einem Endspiel, scheiterte vergangene Woche in Delray Beach aber erst im Halbfinale. Es war sein zweiter Einsatz in einer Vorschlussrunde nach Montreal 2017. Da in Delray Beach auch auf Hartplatz gespielt wurde, hat der Linkshänder den Vorteil besser auf dem Untergrund eingespielt zu sein. Thiem war vergangene Woche ja noch in Rio de Janeiro auf Sand im Einsatz, wo die Hoffnungen auf die erfolgreiche Titelverteidigung bereits im Viertelfinale zerstört wurden.