Alice Merton: Eine Jukebox voller Ohrwürmer Kopieren

Mertons ansteigender Erfolg ist keinesfalls ein Zufallsprodukt, das merkt man schon an der qualitativ hochwertigen Darbietung ihrer Kompositionen. Die Stimme bricht zu keiner Sekunde, kann gleichermaßen in lichte Höhen wie auch in eine eindringliche Katharsis vordringen. Dass Songs wie „Lie To My Face“, „Jealousy“ oder „Speak Your Mind“ nicht durchgehend mit den Großen des Alternative-Pops konkurrieren können, ist nur ein kleiner Schönheitsfehler in einer ansonsten famosen Vorstellungsrunde.