Nulldefizit: Warum nun dieser Regierung glauben?

Bisherige Regierungen waren an derart ambitionierten Einsparungsplänen stets gescheitert und auch Kurz stellt klar, dass das am Dienstag angekündigte Nulldefizit-Vorhaben von Türkis-Blau „eine große Herausforderung“ ist. Dennoch wolle man „hart arbeitende Leute“ in punkto Steuern entlasten.