„Kniefall des Landes vor Strom-Lobby“

Was ist in diese Landesregierung gefahren? Handelt sie wider besseren Wissens? Ignoriert sie einfach Erkenntnisse unabhängiger Juristen? „Die Salzburger Landesregierung ist nicht dazu da, einen Kniefall vor der Strom-Lobby zu machen“, so kritisiert Ex-Politiker und Top-Jurist Dr. Adolf Concin den Eiertanz vor allem der grünen Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Rössler.