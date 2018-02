F1 bringt eigenen Pay-TV-Livestream auf den Markt

Es soll in fast einem Dutzend Ländern empfangbar sein, darunter auch Deutschland, teilte die Motorsport-Königsklasse am Dienstag am Rande der Testfahrten auf dem Circuit de Catalunya bei Barcelona mit. Dass das Angebot in Österreich empfangbar sein wird, ist laut Informationen der Webseite motorsport-total.com "möglich, aber noch nicht bestätigt."