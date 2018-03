Kaars Kinderschar

„Diese Unbefangenheit der Kinder in ihrer Gestik und Mimik, die so viele Emotionen und den individuellen Charakter zum Vorschein bringt, fesselt mich. Sie geben sich weit natürlicher als Erwachsene, und setzen nicht irgendwelche einstudierte Posen und Masken auf“, so Kaar, die die Motive für ihre teils großformatigen Bilder meist im Alltagsleben, auf der Straße oder im O-Bus findet. „Ich speichere sofort, was mir ins Auge sticht und bringe es zu Hause zunächst in Skizzenform und dann mit Acrylstiften oder Tusche zu Papier.“