Tote Kühe: Tierarzt glaubt nicht an Unfallversion

Drei vermutlich verhungerte Kühe lassen die Wogen in Kärnten weiter hochgehen. Wie berichtet, waren in einem Pachtstall bei Hüttenberg die Kadaver von abgemagerten Rindern gefunden worden. Während Kärntens Veterinärdirektor die These von einem Stromschlag vertritt, vermutet der zuständige Amtstierarzt Tierquälerei.