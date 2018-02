Millionen-Schub für die Eisenbahn

„Moderne, sichere und kundenfreundliche Anlagen sind die Basis für eine erfolgreiche Bahn in Salzburg. Mit einer Vielzahl an Einzelvorhaben und 63 Millionen Euro Investition profitieren Fahrgäste und die heimische Wirtschaft gleichermaßen“, wissen ÖBB-Regionalmanager Helmut Windhager und Projektleiter Christian Höss. Insgesamt werden bis zum Jahr 2022 satte 470 Millionen Euro in Salzburg verbaut.