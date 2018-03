Resch&Frisch heizt in Gunskirchen die Küche ein

Pläne für Vorchdorf

Abseits davon wird auch am Ausbau des Filialnetzes getüftelt: 37 Standorte hat das in Wels und Gunskirchen agierende Unternehmen derzeit, dazu kommen elf mobile Verkaufsstände. Heuer sind drei Neueröffnungen geplant: eine in Vorchdorf, auch von Salzburg ist die Rede.Gut möglich, dass zumindest einer der Filial-Zuwächse unter der Marke „Liebesbrot“ geführt wird. Bislang gibt es das Bäckerei-Konditorei-Brasserie-Konzept nur in Leonding.



Barbara Kneidinger, Kronen Zeitung