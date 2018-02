Pikanter Prozess um Nacktbilder im Internet

„Es tut mir leid“, sagt der 32-Jährige gleich zu Prozessbeginn in Klagenfurt: „War ein Blödsinn!“ Er gibt zu, Nacktbilder seiner Jetzt-doch-wieder-Lebensgefährtin an Bekannte weitergeleitet zu haben. „Ich wollte eigentlich an sie ran. Sie sollte sich ärgern und fürchten, dass ich das wirklich überall veröffentliche. Dass so etwas strafbar ist, hätte ich nicht gedacht.“ Ganz so viel Unwissenheit kauft ihm Richterin Rohr nicht ab: Immerhin sitzt er schon zum siebenten (!) Mal vor Gericht – immer gab’s Ärger in seinen Beziehungen. „Auch meine Frau ist temperamentvoll“, meint er bloß, „da ergibt eines das andere.“ In dem Fall ergibt das zwei Monate bedingte Zusatzstrafe und 1200 Euro Geldbuße. Außerdem weist Rohr Bewährungshilfe und ein Anti-Gewalt-Training an.