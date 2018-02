Sex-Fragen anstößig oder nur Sprache der Jugend?

Klärendes Gespräch in Schule

In Jenbach werden sich Mittwoch Vormittag der Direktor, die Schulsozialarbeiter sowie Vertreter des Landesschulrates mit Frau Wallner an einen Tisch setzen und ein klärendes Gespräch über den Aufklärungsunterricht in der ersten Klasse der Neuen Mittelschule führen. Dass der Landesschulrat mit dieser Art der Aufklärung nicht einverstanden ist, ließ die Amtsführende Präsidentin, Bildungslandesrätin Beate Palfrader, bereits in einer Stellungnahme anklingen. „Es ist nicht Aufgabe der Schulsozialarbeit, Aufklärungsunterricht zu halten – und zudem sind die verwendeten Materialien nicht für den Unterricht an einer österreichischen Schule vorgesehen.“