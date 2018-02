Kurz-Comeback: Buffon-Rückkehr aus „Team-Pension“

Italiens Torhüter-Ikone Gianluigi Buffon hat nach der Einladung durch Trainer Luigi Di Biagio beschlossen, kurzzeitig aus der "Team-Pension" zurückzukehren. Es gehe um "Verantwortung und Verbundenheit, die ich in diesem Moment des Übergangs wieder der Nationalmannschaft geben will", sagte er am Montagabend in der italienischen Fußball-Fernsehsendung "Tiki Taka".