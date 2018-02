Motoren-Zukunft: Renault setzt Red Bull Deadline

Bereits am Montag hatte Red-Bull-Teamchef Christian Horner trotz Tagesbestzeit seines australischen Piloten Daniel Ricciardo Bedenken geäußert, weil Renault bei den Motoren mehr auf Standfestigkeit als auf Leistung setze. "Ich weiß, was Christian meint, wenn er sagt, dass er Optionen habe. Da hat er absolut recht. Doch es gibt einen Zeitplan. Ende Mai muss Klarheit darüber herrschen, wer künftig welches Team beliefert. Was uns betrifft, ist das unsere Deadline", betonte Renaults Formel-1-Chef Cyril Abiteboul am Dienstag.