Genussvolle Gartler auf Tour

Buntes Tourprogramm

Dieser wurde auch ins Programm der Tour übernommen, die am 6. März in Schärding startet und in fünf Bezirke führt. Und so steht nicht nur Ploberger mit neuen Tipps und Tricks auf der Bühne. Sondern zeigen auch regionale Gastronomie-Partner, was mit der Ernte aus dem eigenen Beet Köstliches gezaubert werden kann: „Unsere Gäste werden durch das Essen bei uns auch inspiriert, besonders junge Leute wollen Neues am Teller haben“, weiß etwa Gasttronom René Weber vom Arkadenhof in Linz.