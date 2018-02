Raser floh mit 160 km/h vor Polizei auf Motorrad

Einer Zivilstreife fiel der Motorradfahrer im Ortsteil Straßham in Alkoven auf, weil er auf der B 133 viel zu schnell unterwegs war und trotz Gegenverkehrs überholte. Der 18-Jährige bretterte auch an den Zivilpolizisten vorbei – auf dessen Fahrzeug waren keine Kennzeichen montiert, dazu saß noch eine weitere Person am Sozius, die durch die rücksichtslose Fahrweise ebenfalls gefährdet wurde.