krone.at-User: „Die Grünen überspannen den Bogen!“

Die niederösterreichischen Grünen denken laut über eine Anfechtung der Landtagswahl am 28. Jänner nach, wie Landesparteichefin Helga Krismer am Dienstag bekannt gab. Der von den Grünen beauftragte Rechtsanwalt Heinrich Vana zitierte aus Nestroys "Freiheit in Krähwinkel": "Was recht is is recht, was zvü is is zvü." Was am 28. Jänner vorgefallen sei, "das ist aus juristischer Sicht zu viel", betonte Vana. Er sei "überzeugt", dass einer Anfechtung stattgegeben würde. Viele krone.at-User sind da anderer Meinung: "Die Grünen überspannen den Bogen", schrieb etwa User "carlo7" am Dienstag.