Trotz eisiger Kälte, dieser Winter war zu warm!

Als "beachtlich" bezeichnet ZAMG-Klimatologe Alexander Orlik die große Temperaturspanne beachtlich. Der Höchstwert dieses Winters wurde mit 19,1 Grad am 29. Jänner in Eisenstadt gemessen. Ende Februar kühlte es dann in bewohnten Regionen unter minus 25 Grad ab. Am Brunnenkogel in Tirol lagen die Tiefstwerte in der Nacht auf 27. Februar sogar unter minus 30 Grad.