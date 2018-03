Wiener Lokale helfen Obdachlosen mit Speisen

Helfen, statt wegschauen - das dachten sich auch zwei Wirte. In Liesing hat sich die Bezirk's Alm dazu entschieden, zu helfen. "Die Kälte hat uns fest im Griff" ist auf einer Tafel vor dem Gasthaus zu lesen und weiter: "Wir möchten all jene, die keinen festen Wohnsitz haben, auf ein kostenloses Almgulasch herzlich einladen". Täglich kämen 15 bis 20 Bedürftige vorbei, um das Angebot zu nutzen und sich aufzuwärmen, sagt Geschäftsführer Daniel Wagner im City4U-Gespräch. "Voriges Jahr habe ich in einem Lokal im 10. Bezirk gearbeitet und die vielen Obdachlosen auf der Favoriten Straße gesehen. Nach einem Catering ist uns dann Gulasch übrig geblieben, dass wir dann an sie verschenkt haben. Das kam sehr gut an", so der Wirt mit Herz. Seiner Meinung nach, sollte das jedes Lokal machen. "Dann könnte man sicher sehr vielen Menschen helfen." Denn neben dieser Aktion möchte er auch noch die Gruft mit seinem Almgulasch mit Knödel beliefern.