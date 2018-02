Kälte-Alarm: „Würde Cup-Spiel nicht anpfeifen“

Schikane für Ried

Was für Ried aber eher nicht möglich sein wird – womit es nicht mehr stimmt, dass die äußeren Bedingungen für beide Teams gleich sind. Dazu kommt aber, dass es in Deutschland trotz der Regelung, kein Spiel ab minus 15 Grad anzupfeifen, dort mit dem ehemaligen Olympia-Arzt Wilfried Kindermann ein Mediziner vor einem Europacup-Spiel des FC Bayern im winterlichen Russland einmal geraten hat: „Ich würde kein Fußballspiel anpfeifen, bei dem es unter minus 10 Grad hat“ In Wien sollen die Temperaturen heute Abend bis auf minus 15 Grad fallen.