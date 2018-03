Rapid mit Oberösterreich-Trauma

LASK siegte dank Pervan

Am 14. Juli 2013 kickte der LASK nach dem Zwangsabstieg in Liga 3, warf Rapid aber trotzdem gleich zum Auftakt mit einem 5:4 im Elferschießen aus dem Bewerb. Pavao Pervan hatte dabei den entscheidenden Elfmeter von Marcel Sabitzer mit den Fingerspitzen an die linke Stange gelenkt.