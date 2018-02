Neues „Penthouse“ für Meister Adebar

Trotz dichtem Schneetreiben war man am Dienstag in Leibnitz schon ganz auf Sommer eingestellt: Da wurde am Hauptplatz nämlich alles für die Ankunft des „Orts-Storches“ vorbereitet, womit bereits jeden Tag zu rechnen ist. Meister Adebar kann sich freuen: Es wartet eine nigelnagelneue Bleibe auf ihn.