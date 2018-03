Angeklagte pflanzt Landesgericht schon wieder

Die Uhr schlägt 9 und alle sind da – Richterin, zwei Schöffen (die sich meist Urlaub nehmen müssen), Staatsanwalt, Verteidiger, Dolmetscher, Schriftführer. Fast wie zu erwarten fehlt aber von der Angeklagten jede Spur. „Derzeit ist sie in Tschechien“, blättert die Richterin in ihren Unterlagen. Trotz bestätigter postalischer Ladung war der Justizapparat erneut gepflanzt worden. „Genau wie bei den vorherigen Prozessterminen im vergangenen April, im Jänner und nun im Februar“, schildert ein Beteiligter. Auch der Verteidiger konnte die Frau weder per Mail noch am Telefon erreichen.