Greißlersterben war einmal

„Ich werde nicht länger zusehen, wie immer mehr Nahversorger zusperren müssen und die Dorfkerne nach und nach leer werden. Die regionale Versorgung muss langfristig abgesichert werden“, so Dunst, die zu diesem Zweck eine in Österreich einmalige Landesrichtlinie zur Förderung von Nahversorgungs- und Buschenschankbetrieben aus Mitteln der ländlichen Entwicklung geschaffen hat. Dafür stehen bis 2020 rund 1,6 Millionen Euro bereit. Derzeit sind im Burgenland bereits 70 Gemeinden ohne Greißler. „Dabei trägt die dörfliche Nahversorgung wesentlich zur Werterhaltung des lokalen Umfeldes bei und stärkt regionale Wirtschaftskreisläufe“, so die Geschäftsführerin des Vereins „Unser Dorf“, Marlene Hrabanek-Bunyai.