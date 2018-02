Wiener Rapper stürmt erneut die YouTube-Charts

Der Freetrack mit dem aufwändigen Musikvideo steht in mindestens fünf Ländern in Europa in den Top 10 der Trends. In Österreich steht der Song nach sieben Tagen immer noch auf dem ersten Platz. Bereits binnen einer Woche generierte er knapp drei Millionen Klicks. Der "Pate der deutschen Rapszene" besinnt sich darin seiner süditalienischen Wurzeln. "Corleone" ist dabei jedoch nicht nur der Name einer sizilianischen Kleinstadt, sondern auch der Familienname des Mafia-Clans im Film der "Der Pate" mit Marlon Brando. Aber, wenn irgendein deutschsprachiger Rapper sich als Äquivalent des Paten Don Vito Corleone sehen darf, dann wohl RAF. Oder?