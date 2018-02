Mehrwertsteuer auf Nächtigungen werden gesenkt

Hörl: "Unsere Kritik wurde gehört"

„Ein wichtiger Schritt für unseren Tourismus und ein klares Signal der Regierung, das man auf berechtigte Kritik reagiert“, sagt Wirtschaftsbund-Obmann Franz Hörl. Die damalige Anhebung war in keiner Weise gerechtfertigt und hat zahlreiche Tourismusbetriebe zusätzlich belastet. „Da hat man für zusätzliche Steuer-Euros eine der erfolgreichsten Branchen unseres Landes bestraft und dafür vor allem bei kleinen Betrieben eine wirtschaftliche Schwächung in Kauf genommen“, erinnert sich Hörl. Er ist froh darüber, dass die Regierung den Stimmen und inhaltlichen Kritik aus der Branche Gehör geschenkt hat. „Damit beweist man auch, dass man gewillt ist, die Aufgabenlisten rasch abzuarbeiten, aktiv anzupacken und positive Signale an unsere Unternehmen zu senden. So geht Regierung!“