Heidi Klum: „Sexy sein hat kein Ablaufdatum“

Das deutsche Supermodel hat für solch eine Einstellung kein Verständnis, wie sie in der Talkshow "Ellen" durchblicken ließ: "Auch Frauen in meinem Alter, mit 50, 60 oder 70, haben das Recht, sich sexy zu fühlen. Warum müssen wir uns immer nur die 20-Jährigen in den Kampagnen anschauen? Warum dürfen nicht auch ältere Frauen Dessous oder Bikinis tragen? Ich werde es so lange machen, bis ich keine Lust mehr dazu habe."