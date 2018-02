Viktoria Schnaderbeck: Das Ende der Leidenszeit

Das Spiel gegen Spanien wird zum wichtigen Testlauf. In der WM-Qualifikation folgt am 10. April das Wiedersehen daheim mit dem Tabellenführer. Fünf Tage zuvor müssen die ÖFB-Frauen gegen Serbien bestehen. "Das sind sicher zwei richtungsweisende Spiele. Die Niederlage auswärts in Spanien hat sehr weh getan", verdeutlicht Schnaderbeck. Dennoch bleibt die Endrunde 2019 in Frankreich das klare Ziel: "Es geht ja immer noch um den realistischen zweiten Platz mit dem wir uns für das Play-off qualifizieren können."