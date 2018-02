Angeklagter schweigt, Richterin vertagt

Terminal Tower: Bisher ausgegliederte Angeklagte müssen wieder anrücken

Ab Mittwoch kommt es zu einem thematischen Wechsel im Großen Schwurgerichtssaal. Die Richterin kündigte an, dass die Causa Terminal Tower Linz wieder einbezogen werde. Das heißt, fünf Angeklagte, die in den vergangenen Tagen nicht anwesend sein mussten, werden wieder kommen müssen. In der Causa geht es um eine Zahlung von 200.000 Euro, die von der Staatsanwaltschaft als Bestechung Grassers angeklagt ist. Als Gegenleistung soll er der Einmietung der Finanz in das Linzer Bürohaus zugestimmt haben.