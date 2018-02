ÖFB-Team testet gegen zwei WM-Teilnehmer

Der Jahresauftakt für das ÖFB-Team erfolgt am 23. März in Klagenfurt mit einem Test gegen Slowenien. Es ist das zweite Länderspiel unter Foda nach einem 2:1 im November gegen Uruguay. Vier Tage nach dem Auftritt gegen Slowenien ist die Auswahl dann in Luxemburg zu Gast. Seinen ersten Kader des neuen Kalenderjahres will Foda am 13. März bekanntgeben. Der Lehrgang vor dem Slowenien-Spiel beginnt am 19. März ebenfalls in Klagenfurt.