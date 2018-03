Vom Hobby-Brauer zum Bier-Profi in Wien

Begonnen hat alles in Amerika. "Mein Vater hat in seinem Garten immer viel Gemüse angebaut und hat dann selbst seine selbst gemachte Salsa an Freunde und Familie verschenkt, einfach so, ohne Anlass. In Kalifornien habe ich mir dann ein Brau-Set gekauft, aber es nie verwendet. Mein Dad hat immer danach gefragt. Dann starb er plötzlich an einem Herzinfarkt. Mit meinem Onkel habe ich dann schließlich das Bier gebraut, als Tribute an meinen Vater. Meine gebrauten Biere habe ich dann auch wie mein Vater verschenkt", erzählt der gebürtige Amerikaner.