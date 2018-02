Hürden-Ass Steffi Bendrat träumt vom WM-Finale!

Mitte Dezember hatte sich Bendrat von Trainer Philipp Unfried getrennt. "Danach hatte ich mich nach einem neuen Trainingsumfeld umgeschaut, es war nicht so leicht", gesteht Steffi Bendrat, die vor zwei Jahren einzige österreichische Teilnehmerin bei der Hallen-WM in Portland gewesen war (13. über 60 m Hürden in 8,25) war. Bei ihrer Suche wurde die gebürtige Deutsche, die im Juli 2015 in Österreich eingebürgert worden war, fündig – und zwar in Deutschland.