Minus 20 Prozent auf Hansi-Hinterseer-Konzerte!

Schon als Skifahrer war er ein Superstar, doch erst auf den Bühnenbrettern brachte der Kitzbüheler Hansi Hinterseer sein wahres Talent frei zur Entfaltung. Seit mehr als 24 Jahren begeistert der passionierte Moonboots-Träger seine treuen Fans in ganz Europa und konnte dabei mehr als sieben Millionen Tonträger verkaufen. Ab 12. April macht er auf seiner neuen Tournee auch sechsmal in Österreich Halt - u.a. in Wien und Linz.