Google: „Keine Rücksicht auf Android-Partner mehr“

Google will sich fest im Geschäft mit Smartphones und anderen Geräten für Verbraucher verankern. Der Internetkonzern habe in die Entwicklung eigener Hardware unter anderem deshalb einsteigen müssen, weil heute eine enge Integration von Technik und Software unerlässlich sei, sagte der zuständige Google-Manager Rick Osterloh der Deutschen Presse-Agentur auf dem Mobile World Congress in Barcelona.