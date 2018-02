Eisige Flucht: Illegale auf Güterzug erwischt

Es war gegen 4 Uhr in der Früh in der Nacht auf Dienstag an der Kontrollstelle Brenner/Seehof. Bittere Kälte, Temperaturen um die minus 15 Grad herrschten vor, als Soldaten des Bundesheeres einen Güterzug näher unter die Lupe nehmen, um etwaige Flüchtlinge herauszufischen.