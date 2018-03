Moby hat Hoffnung vor dem Weltuntergang

Am anderen Ende schließt "A Dark Cloud Is Coming" den Bogen. Was für eine finstere Wolke da genau heranzieht, will Moby nicht verraten. Er deutet nur an: "Die meisten von uns in Nordamerika und Westeuropa wuchsen in stabilen Verhältnissen auf. Aber es ist ein Trugschluss zu glauben, dass alles so bleibt, nur weil es heute so ist, wie es ist." Er sehe große Gefahren am Horizont - Resistenzen von Bakterien gegen Antibiotika, gezüchtete Killerviren, nukleare Kriege. Er sehe aber auch Hoffnung: "Wir lernen langsam Methoden, um Dinge zu verbessern."