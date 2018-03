Reggae-Legende Eddy Grant feiert 70. Geburtstag

In Deutschland werden sie 1967 durch ihren Auftritt in der populären Musiksendung Beat-Club bekannt, mit dem "Diskotheken-Knüller" - wie die Moderatorin ankündigt - "I Won't Be There". Ein Flop in Großbritannien, aber der Beginn einer Erfolgsserie in Deutschland. Auch ihr erfolgreichster Song "Baby Come Back" stürmt die deutschen Hitparaden lange bevor er Nummer Eins in Großbritannien wird.