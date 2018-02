Geldstrafe für Landwirt, der Kuh vernachlässigte

"Ich wollte 'Nadine' eigentlich nicht schlachten, weil sie uns so ans Herz gewachsen ist", sagt der Landwirt im Gericht in Krems in Niederösterreich: "17 Jahre war sie da." Doch "Nadine", eine Galloway-Kuh, musste von ihren Leiden erlöst werden. Daran schuld? Der 46-Jährige.