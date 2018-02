Goalie Mrazek lässt Philadelphia Flyers jubeln

Mit nun sieben Auswärtssiegen in Folge ist Philadelphia nur noch einen Erfolg in der Fremde von der Einstellung des Klub-Rekords entfernt. Dieser datiert gut 35 Jahre zurück, als man vom 22. Dezember 1982 bis 16. Jänner 1983 achtmal in Folge auswärts als Sieger vom Eis gegangen ist. Hauptverantwortlich für den knappen Sieg in Washington war auch Goalie Petr Mrazek mit seinem ersten "Shutout" für die Flyers.