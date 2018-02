Bevorstehende Fusion zerteilt ganz Afiesl

Ortsteil Waldhäuser an Helfenberg, der Rest zu St. Stefan

Geplant ist, mit Anfang 2019 nur den Ortsteil Waldhäuser an Helfenberg abzutreten und den Rest an St. Stefan. Doch warum ist letztere Gemeinde so unbeliebt? „Wir haben grundsätzlich kein Problem mit St. Stefan, doch der Großteil der rund 400 Afiesler glaubt, dass St. Stefan mit 800 Einwohnern nicht überlebensfähig sein wird“, so Stürmer.