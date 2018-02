Hälfte der Fördergelder schluckt die Bürokratie

Viele Projekte noch in Planung

„Die Ineffizienz muss sofort beseitigt werden. Der ländliche Raum braucht Unterstützung und keine Bürokratie“, fordert Makor den zuständigen Landesrat Max Hiegelsberger (ÖVP) zum Handeln auf. Dieser spricht von einer Momentaufnahme: „Viele Projekte sind noch in Planung oder Genehmigungsphase. Am Ende der Periode wird deutlich mehr Geld für Projekte als für das Management ausgegeben worden sein!“