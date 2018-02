Australien: Schlange in Brotdose erschreckt Mutter

Diese Art von Braunschlangen gilt als sehr gefährlich. Sie kann bis zu 1,50 Meter lang werden. Burrell berichtete im Radiosender ABC, dass er derzeit wegen solcher Tiere täglich bis zu 60 Anrufe bekomme - so viele wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Zu Beginn des Monats hatte schon eine Schülerin in Brisbane an der australischen Ostküste eine Giftschlange in ihrer Tasche (Bild unten) entdeckt.