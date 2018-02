Wahl: Was nun auf Tirol zukommen könnte

Die Wahl ist geschlagen, aber da nach der Wahl bekanntlich vor der Wahl ist, wird VP-Chef LH Günther Platter nicht lange warten, bis er mit Sondierungsgesprächen startet. Er lässt sich aber nicht in die Karten blicken. Am Dienstag wird er sich mit möglichen Partnern treffen. Erster Ansprechpartner sind – und das gebietet schon alleine der Respekt – die Grünen, mit denen die ÖVP in den vergangenen fünf Jahren doch einiges weitergebracht hat. Für die Grünen spricht die solide, unspektakuläre und vor allem sachliche Zusammenarbeit in der letzten Legislaturperiode.