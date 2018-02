Hasspostings: Kein Strafverfahren gegen Zuckerberg

Im Streit um Hassbotschaften auf Facebook muss Konzernchef Mark Zuckerberg kein Strafverfahren in München befürchten. Dass Zuckerberg und andere Manager des sozialen Netzwerks nicht für eine rechtzeitige Löschung von mutmaßlich kriminellen Nutzerbeiträgen gesorgt hätten, könne ihnen in Deutschland nicht als Straftat angekreidet werden, teilte die Staatsanwaltschaft München am Montag mit. Verantwortlich seien allein die betreffenden Nutzer, die durchaus Strafverfahren befürchten müssten.