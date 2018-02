Aus für Tempo-100-Pläne entlang des Wörthersees Kopieren

Verkehrsminister Norbert Hofer (FP) begräbt das Tempo-100-Limit entlang des Wörthersees in Kärnten! "Es gibt schwerwiegende Mängel im Gutachten, das Grünen Landesrat Rolf Holub übermittelt hat. Daher wird es entlang des Wörthersees zu keiner Temporeduzierung auf 100 Stundenkilometer kommen", gab Hofer am Montag bei einer Pressekonferenz in Klagenfurt bekannt.