„Austrian Hammer“ bei Torontos Sieg gegen Detroit

Pöltl kam im Air Canada Centre 22:06 Minuten zum Einsatz, in denen er u.a. acht Punkte verzeichnete. Spektakulär dabei war ein "Austrian Hammer" gegen Andre Drummond, der auch seinen Platz in den Highlights des Spiels fand. Außerdem standen vier Rebounds, ein Assist, drei Ballgewinne (Bestwert im Team) sowie ein blockierter Wurf für den 2,13 Meter großen Center aus Wien zu Buche. Topscorer der Kanadier waren die All-Stars DeMar DeRozan und Kyle Lowry (je 20). Nächster Gegner ist in der Nacht auf Donnerstag auswärts Orlando Magic.