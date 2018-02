Letsch ist da! Erstes Training bei Eiseskälte

- 2012/13kam er in die Salzburger Nachwuchsakademie, trainierte die U16 und U18 (2014/15 österreichischer Meister).

- 2013/14war er neben seiner Tätigkeit in der Akademie auch Co-Trainer der Ersten unter Roger Schmidt.

- 2015beerbte er Peter Zeidler als Liefering-Trainer, am 3. Dezember 2015 wurde er bis zur Winterpause erneut Zeidlers Nachfolger als Cheftrainer bei der Kampfmannschaft.

- Im Juni 2017wurde er Trainer beim deutschen Zweitligisten Erzgebirge Aue, nach einem Fehlstart mit drei Niederlagen in den ersten drei Pflichtspielen kam aber am 14. August schon wieder das Aus.