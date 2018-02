Vor Cup-Spielen: Angst vor der „Frost-Peitsche“

Weltrekord in Russland

Grenzwertige Bedingungen. Aus medizinischer Sicht nur bedingt für die Spieler, definitiv aber für die Fans. So werden die Tribünen größtenteils leer bleiben. In Österreich ist man diese Arktis-Kälte nicht gewohnt. In Russland schon. Dort soll auch im November der Fußball-Weltrekord aufgestellt worden sein: ZSKA Moskau gewann in Chabarowsk 4:2. Bei offiziellen minus 20 Grad. Zwei Spieler brachen sich ein Bein.