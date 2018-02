„Ich wünsche mir, dass Ronaldo siegt“

Auch eine, die mit Schnee bestens vertraut ist: Snowboard-Akrobatin Anna Gasser gilt als heißer Tipp in der Kategorie Action. „Eine Ehre“, so Österreichs Sportlerin des Jahres, die in Pyeongchang im Big Air zu Gold sprang, statt Monacos Sport-Oscars aber den Olympia-Empfang in Salzburg besucht.