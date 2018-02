Feuerwehr rettet Mutter mit Kindern aus Feuerhölle

Dramatischer Einsatz: In letzter Sekunde sind eine Mutter und ihre drei Kinder in Houston im US-Bundestaat Texas aus einer Flammenhölle gerettet worden! Montagfrüh war in ihrem Apartmenthaus ein Feuer ausgebrochen, die Mutter und ihre Kinder konnten sich auf den Balkon flüchten, wo sie von der Feuerwehr über eine Leiter in Sicherheit gebracht wurden. Wenige Minuten später stand das Gebäude in Vollbrand.